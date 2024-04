A vítima do acidente com 40 feridos no Chile é professora e moradora de David Canabarro, município de 4,3 mil habitantes do norte gaúcho. Elenice Terezinha Mezzomo Preto, 54 anos, morreu depois que o ônibus capotou na estrada que conecta Paso Jama, na fronteira com a Argentina, a San Pedro do Atacama, no Chile, na noite de quinta-feira (25).