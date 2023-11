Foi realizado, nesta terça-feira (14), o transporte de um equipamento para o parque eólico de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. A passagem do caminhão, de 27 metros de comprimento e quase seis de largura, foi acompanhada por escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e causou alterações momentâneas no trânsito na freeway e BR-290.