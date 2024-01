A Prefeitura de Rio Grande divulgou, nesta sexta-feira (5), que entrou com recurso, durante a semana, contra o reajuste de 28,9% nas tarifas de pedágio do polo de Pelotas, operado pela concessionária Ecosul. O mandado de segurança, que vai tramitar na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, contesta a decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que permitiu o aumento, em vigor desde 1º de janeiro. Para automóveis, a taxa chega a R$ 19,60 — a mais cara entre as rodovias federais de todo o país. Mais cedo, a Associação de Municípios da Zona Sul (Azonasul) já havia antecipado a intenção de também entrar com recurso. A Prefeitura de Pelotas deve fazer o mesmo.