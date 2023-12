Sem previsão de chuva forte para o feriadão do Ano-Novo, tanto na Serra quanto no litoral gaúcho, o cenário na Rota do Sol deve ser de muito movimento nos próximos dias. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) prevê que 69 mil veículos passem pela RS-453 e pela RS-486 (rodovias que compõem a Rota) — média de 13,8 mil/dia. A estimativa é utilizada para que condutores se preparem para a movimentação que devem enfrentar, assim como para a própria fiscalização. Mas também é um dado que desperta curiosidade sobre como as autoridades conseguem projetar quantos veículos vão passar por um trecho de rodovia em determinado período.