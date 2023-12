Com temperaturas mínimas que podem chegar aos 13ºC, o feriadão de Ano-Novo na Serra gaúcha será de clima ameno e sem previsão de chuva. A passagem de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul traz nebulosidade, chuva e poucas aberturas de sol na sexta-feira (29). Porém, o tempo fica firme a partir de sábado (30). O cenário é semelhante para quem optar por passar o feriado no Litoral Norte.