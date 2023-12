Em quatro dias do feriadão de Natal, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) registrou 48.540 acessando o Litoral Norte pela Rota do Sol. O número corresponde ao total contabilizado entre sexta-feira (22) e esta segunda-feira (25) e foi abaixo do estimado, de 58 mil. No mesmo período, 23.460 realizaram um caminho inverso, menos da metade em relação ao que se somaram ao trânsito das praias.