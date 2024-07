A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio revelou um sítio arqueológico de um povo que viveu há 10 mil anos em Dona Francisca, na região central do Estado. Em uma lavoura de arroz, foram encontradas pedras lascadas de caçadores coletores. Também foram descobertas cerâmicas do povo Guarani, que habitou o Estado há 5 mil anos.