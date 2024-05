Sem sinal de rede para mandar recados a conhecidos, publicar imagens dos impactos das enchentes ou, bem importante, fazer um pedido de resgate para a Defesa Civil. Essa foi a realidade para 41 cidades do RS que ficaram totalmente sem cobertura de telefonia móvel em algum momento entre os dias 2 e 13 de maio, de acordo com o boletim mais recente da Anatel, divulgado nesta quarta-feira (15). No caso do município de Colinas, no Vale do Taquari, a prefeitura conseguiu se conectar à internet durante sete dias — 3 a 10 de maio — somente através de uma rede wi-fi via satélite emprestada por uma pessoa física.