Sonda da Nasa deve bater recorde de aproximação do Sol

A Agência Espacial Norte-amerciana (Nasa) espera concluir um feito histórico nesta terça-feira (24): realizar o sobrevoo mais próximo do Sol já registrado, com a sonda Solar Parker distante 6,1 milhões de quilômetros da estrela – menor distância alcançada até o momento.

A manobra de aproximação do Sol começou às 8h53min (horário de Brasília) desta véspera de Natal, mas a confirmação do feito só será possível na sexta-feira (27). Devido a proximidade com a estrela e a exposição ao intenso calor, a sonda perderá contato com a Terra e só voltará a ter comunicação nos próximos dias.