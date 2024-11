A Vara do Júri aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul e três homens e uma mulher viraram réus pela morte da estudante Sarah Silva Domingues, de 28 anos, e do comerciante Valdir dos Santos Pereira, de 53 anos. O crime aconteceu em janeiro na Ilha as Flores, no bairro Arquipélago, em Porto Alegre.