Foi em meio a aplausos que a mãe de Sarah Silva Domingues recebeu, na sexta-feira (28), o diploma da filha na colação de grau do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. A estudante foi assassinada a tiros aos 28 anos, em janeiro, enquanto fazia uma pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Ilha das Flores. O tema era os alagamentos nas ilhas em razão das chuvas na Capital.