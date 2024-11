O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) desarticulou, nesta sexta-feira (22), um esquema comandado por facção a partir do interior do Presídio Regional de Pelotas (PRP), no sul do Estado, de venda de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem.