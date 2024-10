Força-tarefa que desarticulou rede de lavagem de dinheiro ligada a facções já prendeu 40 pessoas no RS

Há menos de um mês, nove cidades gaúchas amanheceram sob a ação de uma força-tarefa especializada no combate ao crime organizado. Na operação, que reuniu diferentes agentes da segurança pública, uma rede de lavagem de dinheiro ligada a facções atuantes no Vale do Sinos e na Fronteira Oeste foi desarticulada. Treze mandados de prisão preventiva e 20 de busca e apreensão foram cumpridos naquele 9 de outubro pela equipe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).