Uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) desarticulou, nesta quarta-feira (9), um grupo suspeito de lavagem do dinheiro para facções do Vale do Sinos. Agentes da Polícia Federal, Civil, Brigada Militar e da Polícia Rodoviária Federal cumpriram 13 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão em 12 cidades gaúchas, três paulistas e no Rio de Janeiro.