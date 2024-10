Como a polícia recapturou homem apontado como uma das lideranças de facção que atua na Região Metropolitana

Era em um condomínio de classe média, no Morro Santana, na zona leste da Capital, que o homem apontado como uma das lideranças de uma facção com atuação na Região Metropolitana se escondia. Pedro Alexandre Lima Machado, 33 anos, conhecido como Pedrinho Pitbull, estava foragido desde dezembro, quando fugiu do Instituto Penal de Charqueadas. Ele teve o paradeiro descoberto pela Delegacia de Capturas do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e foi recapturado na última quinta-feira (26).