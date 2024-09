Após audiência de custódia Notícia

Boate Kiss: um dos quatro condenados é transferido para presídio em São Vicente do Sul

Luciano Bonilha Leão foi sentenciado a 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual, em júri cujo resultado foi restabelecido pelo minstro do STF Dias Toffoli. Ele estava na Penitenciária Estadual de Santa Maria desde o início do mês

09/09/2024 - 20h32min