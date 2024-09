Após quatro meses de permanência no RS, Força Nacional de Segurança segue atuando em três cidades

Convocada em momentos de crise ou tragédia, a Força Nacional está em solo gaúcho há quatro meses. O efetivo desembarcou no Estado em 6 de maio, quando o Rio Grande do Sul vivia os primeiros dias do maior desastre climático já registrado. O reforço buscava, inicialmente, procurar por desaparecidos e auxiliar no resgate e identificação de vítimas da enchente. Agora, a missão humanitária busca coibir a criminalidade a partir do patrulhamento e do policiamento ostensivo. Os agentes, cedidos por 23 Estados, devem ficar no RS pelo menos até 17 de setembro. A permanência pode ser estendida, assim como já foi feito três vezes, caso o governo federal opte por isso.