O Rio Grande do Sul registrou desde o início das inundações que atingem 469 municípios gaúchos até o momento 172 prisões. Dessas, 63 foram realizadas nos abrigos onde estão as pessoas que precisaram deixar suas casas. Por crimes patrimoniais, que envolvem, entre outros, saques e furtos, foram 56 pessoas presas. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.