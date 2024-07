Lomba do Pinheiro Notícia

Caso de jovem que desapareceu em junho é investigado como assassinato

Corpo de Brenda dos Santos Baptista, de 20 anos, foi encontrado na Estrada João de Oliveira Remião, na zona leste de Porto Alegre, no último sábado (6). Delegado diz que as evidências coletadas até o momento apontam que o autor do crime seria um homem

09/07/2024 - 18h18min