A Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Sul segue investigando o assalto a um carro-forte no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Até esta terça-feira (9), data em que o caso completa 20 dias, a PF já havia informado seis preventivas realizadas pela Operação Elísios, que cumpre mandados expedidos pela 5ª Vara Federal de Caxias do Sul.