Mulher condenada por matar a ex-namorada em 2015 começa a cumprir pena de 16 anos

Após se esgotar uma série de recursos, Stéphanie Fogliatto Freitas, 32 anos, apresentou-se à polícia no começo desta semana. Ela foi sentenciada pela morte de Helenara Pinzon, 22, assassinada a facadas no apartamento onde ambas viveram juntas em Santa Maria. Para o Ministério Público, a acusada não aceitava o fim do relacionamento

27/06/2024 - 16h40min Atualizada em 27/06/2024 - 16h45min