Preso quinto suspeito de envolvimento na morte de enfermeira em Alegrete

O quinto suspeito de envolvimento na morte da enfermeira Priscila Ferreira Leonardi, 40 anos, em Alegrete, na Fronteira Oeste, foi preso na última terça-feira (25), após oitiva de testemunhas de acusação do caso. O homem é apontado como autor do crime e teria tentado estuprar a vítima. Priscila desapareceu em 19 de junho de 2023, depois de vir da Irlanda para o Brasil. O corpo foi encontrado às margens do Rio Ibirapuitã no dia 6 de julho.