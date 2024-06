Polícia Civil indicia "influenciadora" que desejou morte de gaúchos durante a enchente

A polícia indiciou, nesta quarta-feira (26), pelos crimes de injúria, incitação ao preconceito e difamação, a influenciadora digital Joana Matos por falas contra a população do Rio Grande do Sul em meio à enchente que atingiu o Estado em maio. A influenciadora é natural de Minas Gerais e se identifica nas redes sociais como "blogueirinha mineira". A mulher publicou um vídeo em seu Instagram, no dia 16 de maio, em que manifestou o desejo de que os gaúchos morressem afogados na enchente.