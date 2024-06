Suspeito de matar ex-namorada em Itaqui é preso; polícia trabalha com hipótese de feminicídio

A Polícia Civil de Itaqui prendeu, nesta quarta-feira (26), um homem de 46 anos investigado por suspeita de ser o autor do assassinato de Bruna Eduarda Garcia Anhaia. O corpo da jovem de 22 anos foi encontrado, com marcas de tiros e sinais de resistência à violência, na manhã de 16 de junho, em uma área de lazer localizada à margem do Rio Uruguai. Apontado no inquérito como um homem de comportamento dominador, o suspeito foi conduzido ao sistema penitenciário e deve prestar depoimento nos próximos dias.