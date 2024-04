Um caso envolto em contornos de mistério e extrema violência chegou à etapa decisiva nesta semana, com o julgamento dos últimos acusados pela morte de Carlos Eduardo Martins Lima pela Justiça de Santa Catarina. O advogado gaúcho, com 31 anos à época, foi encontrado morto em 2 de março de 2022 numa área de bosque no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. As investigações apontaram que o corpo apresentava sinais de tortura. Faca, garfo, marreta, tesoura e moedor de carne foram apresentados como armas do crime no inquérito.