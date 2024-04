O pré-candidato a vereador de Triunfo Roberto Antônio de Souza Leal, 47 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (9). Ele foi baleado com 21 tiros na frente de casa. Um veículo que teria sido usado pelos criminosos foi encontrado incendiado nas proximidades do local do crime horas depois. O caso é investigado pela Polícia Civil.