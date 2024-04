Os dois detentos que passaram 50 dias desaparecidos após escaparem do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tentavam chegar à Bolívia, segundo investigações da Polícia Federal reveladas pelo Fantástico, da TV Globo, no domingo (7). O programa teve acesso, ainda, a áudios de ligações interceptadas, feitas por um dos fugitivos, Rogério da Silva Mendonça, a uma mulher.