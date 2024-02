Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada no interior do Rio Grande do Norte. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), que foi notificada no começo da manhã desta quarta-feira (14) e agora auxilia nas buscas pelos fugitivos, inclusive com o uso de helicópteros.