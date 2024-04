Os foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN) foram presos nesta quinta-feira (4). A dupla formou o que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, classificou como "comboio do crime" para tentar escapar do país. Os criminosos ligados ao Comando Vermelho usaram até um barco para se deslocar do Ceará para o Pará.