O ministro Ricardo Lewandowski, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, afirmou que Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33, pretendiam fugir para o Exterior. Os dois foram detidos no começo da tarde desta quinta-feira (4), na BR-222, nas proximidades de Marabá, no Pará. O titular da pasta fez um pronunciamento nesta tarde.