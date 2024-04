O tempo de resposta foi muito além da expectativa do próprio governo, mas a recaptura dos criminosos que empreenderam a primeira fuga da história do sistema penitenciário federal também trouxe alívio ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Nos primeiros dois meses de sua gestão, a ânsia por mostrar resultados no combate ao crime organizado foi ofuscada pelas falhas na penitenciária de Mossoró (RN).