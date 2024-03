O prefeito Cristian Wasem Rosa (MDB), de Cachoeirinha, é um dos alvos da Operação Rêmora, deflagrada nesta quinta-feira (14) pela Polícia Federal (PF) para apurar possíveis crimes cometidos na compra de telas interativas para as escolas municipais. As autoridades não comentaram o caso, mas a reportagem apurou que mandados de busca e apreensão foram cumpridos no endereço residencial de Wasem Rosa e na sede da prefeitura.