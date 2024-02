Dois presos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, conseguiram escapar do cárcere na madrugada da última quarta-feira (14) e se tornaram os primeiros detentos da história a fugir de uma prisão de segurança máxima do sistema prisional federal. Tanto Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto governos estaduais reforçaram suas redes de segurança para conseguir encontrar os fugitivos.