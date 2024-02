Após a fuga de dois detentos em Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi emitida para suspender os banhos de sol, as visitas sociais e de advogados nos presídios federais nos dias 15 e 16 de fevereiro. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.