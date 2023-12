Seis meses depois, o caso do empresário mineiro encontrado morto após sumir durante viagem ao Rio Grande do Sul aguarda a realização da primeira audiência. A sessão está prevista para abril do próximo ano. Samuel Eberth de Melo, 41 anos, passou nove dias desaparecido em junho, antes de ser encontrado morto, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. O sócio dele e outro homem são suspeitos de terem arquitetado e executado o crime.