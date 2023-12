Especializada no roubo de cargas de cigarro, uma quadrilha que age na Região Metropolitana contava com o apoio do funcionário de uma grande empresa do ramo e de um empresário, dono de posto de gasolina que encomendava os assaltos. No esquema, o empregado, que atuava como motorista e levava cargas do produto, repassava informações sobre a rota e sistemas de segurança da empresa, para que o grupo fizesse o roubo. Já o empresário teria até emprestado o carro para que fossem praticados os crimes.