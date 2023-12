O governo federal deve lançar na próxima terça-feira (19) uma ferramenta para bloquear instantemente celulares roubados e barrar acessos a contas de bancos e serviços no aparelho. O anúncio foi feito pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, no sábado (16), através da rede social X (antigo Twitter).