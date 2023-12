Caberá ao tribunal do júri a decisão pela condenação ou não dos dois réus que respondem pela morte da contadora Sandra Mara Lovis Trentin, desaparecida em 30 de janeiro de 2018 em Boa Vista das Missões, no noroeste do Estado. A ossada dela foi encontrada em 21 de janeiro de 2019, em Palmeira das Missões. Na última quinta-feira (14), a 3ª Câmara Criminal de Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou e negou recurso em sentido estrito movido pela defesa do marido de Sandra, que tentava evitar o júri.