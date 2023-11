A jornalista Schirlei Alves, responsável por reportagens sobre o caso da influenciadora Mariana Ferrer publicadas no site Intercept Brasil, foi condenada a seis meses de detenção em regime aberto pela juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Florianópolis. A repórter afirma ter recorrido da decisão. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.