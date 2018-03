Com a Palavra Historiador que pesquisa a violência: "As pessoas veem as rebeliões de presos e pensam que estamos na barbárie. Eu vejo continuidade" Gaúcho radicado em Florianópolis, Gunter Axt aborda a espetacularização da violência em um de seus mais recentes estudos. Ele também pesquisou um processo antigo contra Lula