O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) finalizou o inquérito que investigava o braço contrabandista de cigarros de uma das maiores facções do tráfico de drogas gaúcha. Em ação em 18 de outubro, quatro pessoas foram presas e R$ 500 mil, Land Rover, Porsche e caminhões foram apreendidos em ações em Viamão.

Foram indiciados o paraguaio Ricardo Luiz Picolotto Pedroso da Silva, o "R7", apontado pela polícia gaúcha como um dos maiores contrabandistas de cigarros e armas da América do Sul, o argentino naturalizado Carlos Alberto Cocco, suspeito de ser o responsável pelos cigarros na facção gaúcha, a esposa dele, Maria Jaqueline Ribeiro, que ajudaria no controle financeiro, e Paulo Afonso Dian, suspeito de ser o laranja do grupo. Todos seguem presos.