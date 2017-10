Uma investigação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil apreendeu R$ 552 mil e mais US$ 52 mil em espécie escondidos em uma casa em um condomínio de classe média-alta no bairro Tarumã, em Viamão, na noite de segunda-feira (16). Além do dinheiro, também foram localizados um Porsche Cayenne, uma Land Rover, uma S10 e dois caminhões.