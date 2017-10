Operação apreendeu armas e explosivos Polícia Civil / Divulgação

Em uma ação realizada durante o fim de semana nos vales do Caí e do Sinos, cinco armas, incluindo um fuzil, e explosivos foram apreendidos pela Polícia Civil. Duas mulheres que guardavam o material foram presas. O objetivo era prender o líder da quadrilha e responsável por pelo menos 10 ataques a banco com uso de explosivos e um a carro-forte desde o primeiro trimestre deste ano. João Batista Crisóstomo de Araújo, 57 anos, entretanto, segue foragido desde 18 de março. Ele é considerado um dos 10 assaltantes de banco mais perigosos do Rio Grande do Sul.

A investigação da Delegacia de Roubos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) se iniciou logo após o suspeito ser considerado foragido, mas se intensificou após 10 de julho, quando houve a explosão seguida de roubo ao Banrisul de Maratá e ao Sicredi de Barão, no Vale do Caí. A polícia cumpriu quatro mandados de busca em Novo Hamburgo, Montenegro, Capela de Santana e Portão neste fim de semana.

— Apesar de o líder da quadrilha ter conseguido escapar, as investigações prosseguem e, além disso, o grupo teve forte desfalque financeiro com estas apreensões que fizemos — ressalta o delegado Joel Wagner.

Outros ataques

O delegado João Paulo de Abreu, que também coordenou a ação neste fim de semana, diz que Araújo é autor de pelo menos oito ataques a bancos com uso de explosivos no Estado desde março, quando ele foi considerado foragido do sistema prisional.

Ele também é investigado por assalto a carro-forte em Caxias do Sul, em maio. Araújo já foi indiciado pelo Deic por outros assaltos a instituições financeiras em Mariana Pimentel e Ibiraiaras. Neste segundo caso, o assaltante foi preso, em flagrante, pela última vez.