A classificação, pela Polícia Civil, do ataque a tiros na madrugada do último domingo, no bairro Morada do Vale II, em Gravataí, como um atentado, disparou no Facebook o chamado Check-in de Segurança (Safety Check) no começo desta semana. No dia seguinte ao crime, que matou dois jovens e deixou outras 33 pessoas feridas em uma festa a céu aberto, moradores do bairro e de regiões próximas, além dos usuários da rede social que passavam pela cidade recebiam uma notificação em seus perfis com a seguinte pergunta: "Você está seguro em Gravataí?". As respostas eram mapeadas em uma espécie de evento, denominada: "O incidente violento em Gravataí".