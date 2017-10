O jovem apontado pela polícia como um dos autores do ataque a tiros que vitimou duas pessoas e deixou outras 33 feridas, na madrugada de domingo (22), no bairro Morada do Vale II, em Gravataí, já era considerado foragido pela Justiça desde o dia 18 de outubro. João Daniel Duarte de Souza, 18 anos, teve a prisão preventiva decretada no dia em que foi denunciado pelo Ministério Público, com outros três comparsas, pelo latrocínio (roubo com morte) do motoboy Diogo Silva Pinheiro, 24 anos, ocorrido em 16 de agosto, no bairro Rincão da Madalena.