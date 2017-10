A Justiça decretou, segundo a Polícia Civil, a prisão preventiva de um suspeito de participar do atentado que deixou dois mortos e 33 feridos em Gravataí, no último domingo (22). A decisão foi da 1ª Vara Criminal da cidade. Conforme o delegado Felipe Borba, responsável pela investigação, João Daniel Duarte de Souza, 18 anos, foi identificado por três vítimas do ataque. O suspeito tem passagens pela polícia por homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Ele é considerado foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, a identificação de Souza reforça a hipótese de que o ataque foi motivado pela disputa de território entre facções rivais em Gravataí. As investigações têm contado com a ajuda de denúncias anônimas. Na terça-feira (24), a Brigada Militar reforçou o policiamento na cidade com 80 policiais do Batalhão de Operações Especiais e do 4º Regimento de Polícia Montada.