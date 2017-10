Foram identificados como Gabriel Mallet de Ataíde, 21 anos, e Taís Pires da Silveira, 24 anos, os dois mortos a tiros em frente a uma festa na Rua Eurico Lara, no bairro Morada do Vale II, em Gravataí, por volta das 2h30min deste domingo (22). De acordo com a polícia, Ataíde chegou a ser socorrido ao Pronto-Atendimento do município, mas já chegou sem vida. Pelo menos outras 33 pessoas ficaram feridas no ataque a tiros contra um grupo que se reunia no local.