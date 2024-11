Grande nome do Corinthians na atualidade e destaque nos 3 a 1 sobre o Vasco com dois gols e uma assistência, o argentino Garro revelou que pediu conselho aos ídolos do elenco antes de assumir a pesada camisa. Na época, recebeu a bênção de Cássio, Paulinho e do paraguaio Romero sob votos de que iria honrá-la.