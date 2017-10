Thaís morava no bairro e, desde os 15 anos, fazia salgados para festas. Deixou um filho de sete anos Reprodução / Arquivo Pessoal/Facebook

O passeio de Thaís Pires da Silveira, 24 anos, com o marido, no começo da madrugada de domingo, acabou de maneira trágica para a família que sempre morou no bairro Morada do Vale II, em Gravataí. Atingida por um disparo nas costas, que perfurou o coração, a jovem foi uma das vítimas fatais do ataque a tiros diante de uma festa no bairro na madrugada deste domingo (22). O casal não participava da social (festa a céu aberto) quando os disparos começaram, mas compravam um churrasquinho em um estabelecimento próximo da esquina onde os criminosos atacaram.

— Foi uma injustiça. Pura maldade. A Thaís sempre foi uma menina trabalhadora, e ter um fim desses. Ela e a família não mereciam — lamenta a prima, Luciane Ortiz, 26 anos.

O marido, bastante abalado, não conversou com a reportagem. Thaís era mãe de um menino de sete anos. A criança estava com os pais até bem pouco tempo antes do crime. Eles haviam saído para comer um churrasquinho e, já em casa, o filho teria pedido mais um. Thaís e o marido foram buscar.

— Ele nos contou que se assustaram quando começaram os tiros e tentaram correr para o meio das pessoas que estavam na rua, mas ele puxou a mão dela e a Thaís não seguia, estava caindo no chão. Ela já estava baleada — conta Luciane.

O marido ainda a socorreu no próprio carro, mas não houve tempo de salvá-la. Thaís trabalhava desde os 15 anos fazendo salgados para festas. Eles moravam a poucas quadras do local onde ela acabou morta.

Gabriel Mallet de Ataíde foi criado na Morada do Vale II Reprodução / Arquivo Pessoal/Facebook

Criado no bairro

Gabriel de Ataíde, 21 anos, que também acabou morto pelos disparos do lado de fora da festa, era outro que tinha toda a sua vida ligada à região da Morada do Vale II, mesmo atualmente morando no bairro Planaltina, que fica próximo.

— Ele se criou aqui, jogando bola com os guris. Então, as amizades dele sempre estiveram nessa região. Quando eu fui ver o que estava acontecendo, foi um choque ver o meu primo — conta Gilson Ataíde, 32 anos.

Ataíde havia feito um curso de cabeleireiro, e fazia cortes em casa. A polícia ainda tenta esclarecer se ele participava da festa ou correu do bar para aquele local no momento dos disparos.

— Infelizmente Gravataí está um lugar assim agora. Não pode sair para a rua, para uma festa, que tem risco de acontecer isso. É difícil eu sair de casa nos finais de semana do jeito que as coisas estão — desabafa o primo.