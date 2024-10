Juntos Notícia

Em alusão ao Outubro Rosa, Hospital Moinhos de Vento promove bate-papo gratuito sobre o câncer de mama nesta terça-feira

Evento busca conscientizar sobre os diferentes tipos da patologia. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que o Rio Grande do Sul é o terceiro Estado brasileiro com maior número de novos casos da doença

01/10/2024 - 13h37min Atualizada em 01/10/2024 - 13h38min